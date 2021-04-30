Uzlaşma sağlandı: Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davası düştü

Besteci ve söz yazarı Şehrazat'ın Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı alacak davasında mahkeme, tarafların uzlaşma sağlaması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katılmadı. Davacı Şehrazat'ın izinsiz kullanılan eserlerinin mahkemece tespit edilen bedellerini kabul ederek, şikayetinden vazgeçtiği duruşmada belirtildi.

Hakim, davacı Şehrazat'ın avukatlarının şikayetlerinden vazgeçtiğini ve davalı Acun Medya ile uzlaşma sağlandığını ifade eden dilekçeyi mahkemeye sunduklarını açıkladı. Bunun üzerine mahkeme, davanın düşürülmesi yönünde karar verdi.