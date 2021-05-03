Rapçi Murda, yeni doğan bebeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan kızı Ayla'yı kaybettiğini duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan Murda, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin" diye yazdı.

O Ses Türkiye Rap programında jüri üyeliği yapan Murda mahlaslı Önder Doğan, kızı Dua Ayla Doğan'ın vefatıyla sarsıldı.

20 Nisan'da hayatını kaybeden kızına veda eden Doğan, Ayla'ya şu sözlerle seslendi:

'Sebebini ve anlamını bilmiyorum'

“Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.

Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi?

Bu gönderiyi Instagram'da gör MURDA🌎WORLD (@murdaworld)'in paylaştığı bir gönderi

Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti.

Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım....

DUA AYLA DOĞAN 20-04-2021”