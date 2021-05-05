Oyuncu Damla Sönmez'den Hürriyet'e tepki: Röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke

Oyuncu Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisine verdiği röportajı, 'Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil' başlığıyla yayınlayan Hürriyet gazetesine tepki göstererek, "Röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke" dedi.

Oyuncu Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj da veren Sönmez, "Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?" sorusu yöneltildi.

Sönmez, soruya şöyle yanıt verdi:

"Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim."

'Attığınız başlığın içerikte neredeyse tam tersi var'

Sönmez'in röportajının ilgili kısmını haber yapan Hürriyet gazetesi ise söz konusu habere, "Damla Sönmez: Oyunculuk için eğitim şart değil" başlığını attı.

Sönmez ise Hürriyet'in attığı başlığa tepki gösterdi.

Twitter hesabından Hürriyet'in yaptığı haberi paylaşan Sönmez, "Selam. Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke. Attığınız başlığın neredeyse tam tersi var içerikte çünkü haberiniz olsun. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

Selam. Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke. Attığınız başlığın neredeyse tam tersi var içerikte çünkü haberiniz olsun. Sevgiler. @KelebekMag https://t.co/Jpw11eocRk — Damla Sönmez (@DamlaSonmez) May 4, 2021

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