Coldplay, yeni şarkısını uzay istasyonunda çalarak duyurdu

'Çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turnesine çıkmama kararını sürdüren ve koronavirüs nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kalan Coldplay, gözünü uzaydaki dinleyicilere dikti.

Albüm ve single tanıtımları konusunda yaratıcılığıyla bilinen rock grubu, yeni albümlerinin ilk şarkısı 'Higher Power'ı ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Fransız astronot Thomas Pesquet'a dinleterek duyurdu.

'Şu anda Dünya'daki hiç kimse için çalamıyoruz'

Canlı yayınlanan görüşmede Grubun solisti Chris Martin, Pesquet'e "Sana biraz müzik gönderdik, çünkü şu anda Dünya'daki hiç kimse için çalamıyoruz, bu yüzden sadece sizin için çalabileceğimizi düşündük" dedi.

"Bu gala tüm galaksi için" diyen Martin, "Hepimizin içindeki astronotu, harika şeyler yapabilen kişiyi bulmaya çalışmak için" böyle bir yöntem seçtiklerini belirtti.

Pesquet ise, "Akşamları herkesin yatağa gittiğinde kulaklığımı takıyorum, biraz müzik dinliyorum ve sadece havada süzülüyorum. Bu gerçekten harika, tamamen özgür hissediyorsun" diye konuştu.

Grubun bilim kurgu hayranı gitaristi Guy Berryman ise Pesquet'e popüler uzay filmlerinde en çok neyin yanlış yansıtıldığını sordu. Pesquet, filmlerde astronot kıyafeti giyerek istasyondan çıkmanın saniyeler sürdüğünü ancak gerçekte bunun saatler sürdüğünü söyledi.

Grup ayrıca aynı gün Higher Power'ın uzay temalı klibini de yayımladı.

Coldplay, önümüzdeki hafta Londra'da 4 bin katılımcıyla kapalı alanda maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak gerçekleşecek 2021 BRIT Ödül Töreni'nin açılışını yeni şarkıları ile yapacak.

Şifreli tweetler atmışlardı

Coldplay, şarkılarını duyurmadan önce ise grubun sosyal medya hesabından 'şifreli' tweetler paylaşmış ve hayranlarından yeni şarkının ismini tahmin etmelerini istemişti.

In case you’re only just getting the news now, the @alienradiofm language translates to:



Coldplay • #HigherPower · May 7



New music here we come 👽📻 pic.twitter.com/Q8c3G0OVIf — ColdplayXtra (@coldplayxtra) April 27, 2021

2019 albümü gazete ilanıyla duyurulmuştu​

Grup 2019'da ise Everyday Life isimli çifte albümünü mektupla, şarkı listesini ise yerel bir Galler gazetesine verdiği ilanla duyurmuştu.

Coldplay's #EverydayLife double album, tracklist and release date confirmed by an official advert in a local UK Newspaper pic.twitter.com/SKqvw53wT2 — ColdplayXtra (@coldplayxtra) October 23, 2019

Dünya turnesi yapmıyorlar

Coldplay, 7. albümü "A Head Full of Dreams" için 2016 ve 2017 yıllarında çıktığı dünya turnesinde 4 kıtada toplam 122 konser vermişti. 2019'da ise Grubun solisti Chris Martin, "Son iki yıldır, turumuzun sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda nasıl yararlı olabileceğini düşünüyorduk. Yeni turumuz mümkün olduğunca çevre dostu olacak. Karbon salınımına yol açmamız, bizi hayal kırıklığına uğratır" demiş ve çevreye zarar vermeyen bir yöntem bulana kadar dünya turu yapmayacaklarını açıklamıştı. Grup 2019'da albümleri Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak, YouTube'dan canlı yayımlanan iki konserle yapmıştı.