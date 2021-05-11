'Uzun zamandır yalnızım' diyen Jolie: Çocuklarımla roller birkaç yıl önce değişti

Velayet sorunu nedeniyle kendisi gibi oyuncu Pitt'ten boşanma süreci bir hayli zorlu geçen Jolie, yalnız anneliği ve çocuklarının kendisine nasıl yardım ettiğini anlattı.

E! News'e konuşan 45 yaşındaki oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt'le 2016'daki ayrılığından sonra çok uzun süredir yalnız olduğunu söyledi. Bundan böyle aşk hayatında daha seçici olacağının sinyalini veren Jolie, "Sanırım uzun bir 'hayır' listem var. Uzun süredir yalnızım" dedi.

Angelina Jolie admits she will be VERY selective before finding love again https://t.co/eOgHUSmRUk — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 11, 2021

​Jolie- Pitt'in evlat edindikleri Maddox, Pax ve Zahara dışında Shiloh, Knox ve Vivienne adlı 3 biyolojik çocuğu var. Pitt, çocukların velayetinin yarı yarıya kendisinde olmasını, Jolie ise tam velayet hakkı istiyor.

"Elbette ki uyandığımda 'Çocukların iyi olduğundan emin olmalıyım. Zihnen iyi olduklarından emin olmalıyım' diyorum" diye devam eden Jolie son yıllarda bu durumun tersine döndüğünü söyledi: "Doğruyu söylemek gerekirse birkaç yıl önce roller değişti. Artık onlar 'Annemin iyi olduğundan emin olmalıyız' diye kaygılanıyor. Bana çok iyi bakıyorlar. Çok iyi bir takımız. Gerçekten çok şanslıyım. Hem endişeleniyorum hem de onlara hayranım" sözleriyle çocuklarına sevgisini dile getirdi.

Jolie 1996'da Jonny Lee Miller ile evlenmiş, çift 1999'da boşandı. Oyuncunun Billy Bob Thornton ile 2000'de yaptığı gizli evlilik de boşanmayla sonuçlandı.