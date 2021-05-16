Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt: Açık Hava Yaz Oyunları 3 Haziran'da başlayacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde hazırlıkları devam eden Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kurt, geçen sene Açık Hava Yaz Oyunları'nın ilkini yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini, seyircilerin Ankara ve yurdun farklı yerlerindeki Devlet Tiyatrosu oyunlarını izleme şansı bulduğunu ifade etti.

Mustafa Kurt, bu sene daha programlı ve daha hazırlıklı bir çalışma içinde olduklarını belirterek, Haziran'da izleyici karşısına çıkacak Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları'nın sahneleri ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi:

"Seyircilerimiz için daha konforlu hale getirdik oturma mekanlarını. Devlet Tiyatromuzun Sanat Teknik Müdürlüğü çalışanları harıl harıl çalışıyor. Hazırlıklarımız son aşamada. Oyunlarımızı aşağı yukarı belirledik. Sahnemizi kurduktan sonra Açık Hava Yaz Oyunları 3 Haziran'da başlayarak, sonbahara kadar sürecek."

Seyircilerin salgın döneminde tiyatrodan uzak kaldığını ama bu yaz bu açığı kapatmaları için DT'nin elinden geleni yapacağını ifade eden Kurt, bu ay başında DT tarihinde ilk defa Bizim Yunus oyununun prömiyerinin televizyondan canlı yayınla sanatseverlere sunulduğunu, tiyatrodan uzak kalan seyircinden, oyuna ilişkin olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.

Kurt, Açık Hava Yaz Oyunları'nda, Haziran'da ilk etapta tek kişilik oyunların sahneleneceğini, öncelikle ‘Bizim Yunus’, ‘Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye’, ‘Aşık Veysel’ oyunlarının seyirciyle buluşacağını, Temmuz'da ise Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nin düzenleneceğini, yurt içinden ve yurt dışından pek çok çocuk oyununun küçük tiyatroseverlere sunulacağını anlattı.

Macunköy Sahnesi’ndeki açık hava mekanında zemini düzenlediklerini, sahnede düzenleme yaptıklarını ve çocuklar için de küçük bir sahne planlamasını hayata geçirdiklerini dile getiren Kurt, izleyicilerin rahat edecekleri bir ortam oluşturduklarını söyledi:

"Salgın kontrollü bir şekilde azalır, vaka sayıları düşerse keyifli bir sezon olacak. Geçen yıl Açık Hava Yaz Oyunları'nda başından bitimine kadar her türlü kontrolü sağlamıştık. Maske, mesafe, ateş ölçme konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Bu sene de aynı kontrolü sağlayacağız."

Kamyon Tiyatrosu İç Anadolu'yu gezecek

Kamyon Tiyatrosu'nun da bu sene İç Anadolu Bölgesindeki bütün il ve ilçeleri dolaşacağını vurgulayan Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl Yunus Emre Yılı olduğu için Kamyon Tiyatrosu ile Yunus Emre yetişkin oyunumuzu ve Yunus Emre çocuk oyunumuzu dolaştıracağız. Çocuklarımızın farklı birkaç oyun izleme şansları olacak. İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon Devlet Tiyatrolarından farklı farklı çocuk oyunlarını izleme şansı bulacaklar. Aynı anda hem Kamyon Tiyatrosu hem Açık Hava Yaz Oyunları başlayacak. Seyircilerimizle buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Çünkü sahneleri, sahneye çıkmayı, seyircilerimizi özledik. Ümit ediyorum bu salgın süreci bayramdan sonra çok daha kontrollü, kurallara, kaidelere uyumlu bir şekilde atlatılır, biz de seyircilerimizle buluşmuş oluruz. Seyircilerimiz Devlet Tiyatrosu'nu çok özledi. Gelen mesajlardan bunu anlıyoruz. Yaz Oyunları için biz de çok heyecanlıyız."