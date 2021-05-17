Başkurtistan Opera ve Bale Tiyatrosu’nda Don Kişot’un prömiyeri yapıldı

Rusya’ya bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti’ndeki Başkurt Opera ve Bale Tiyatrosu’nda İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in Don Kişot eserinin opera uyarlamasının promiyeri gerçekleştirildi. Gösteriyi Başkurdistan lideri Radiy Habirov da izledi.

Başkurt Opera ve Bale Tiyatrosu’nda Don Kişot operasının prömiyeri düzenlendi. Eseri dünyaca ünlü opera sanatçısı, sanat yönetmeni Askar Abdrazakov sahneye koydu.

Başrollerini Askar Abdrazakov ve Bolşoy Tiyatrosu’ndan ünlü sanatçı Elena Maksimova’nın üstlendiği gösteride el yapımı 300 farklı kostüm, 100 çift ayakkabı, 200 şapka kullanıldı.

Başkurt Opera ve Bale Tiyatrosu Genel Müdürü İlmar Almuhametov, Don Kişot’un Rusya’da çok nadir oynandığını ve hala sadece St. Peterburg’daki Mariinski Tiyatrosu’nda sahnelendiğini söyledi.

‘Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenecek’

Prömiyere katılan Başkurdistan lideri Radiy Habirov sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sanatçılarımız, aynı performansı bu yaz Bolşoy Tiyatrosu’nun tarihi sahnesinde gösterecekler” ifadelerini kullandı.