Şarkıcı Ariana Grande gizlice evlendi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin 1 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Dalton Gomez ile haftasonu evlendiği ortaya çıktı. Grande'nin evindeki törene çok az kişi katıldı.

ABD'li pop yıldızı Ariana Grande emlakçı nişanlısı Dalton Gomez ile pazar günü Los Angeles'taki evinde sessiz sedasız evlendi. 27 yaşındaki Grande'nin çalışanlarından biri, People dergisine yaptığı açıklamada, bu 'küçük ve özel' düğüne 20'den az kişi katıldı.

All About Ariana Grande's Wedding Band Designed by Husband Dalton Gomez​ https://t.co/VgD81SES2b — People (@people) May 18, 2021

​Çift ilk kez Şubat 2020'de Los Angeles'taki bir restoranda öpüşürken görüntülenmişti. Grande, Aralık 2020'de de 25 yaşındaki Gomez ile nişanlandığını Instagram fotoğrafları ile duyurmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ariana Grande (@arianagrande)'in paylaştığı bir gönderi

Çift nişan haberinin ardından ilk kez, Grande'nin bir diğer yıldız şarkıcı Justin Bieber ile düet yaptığı 'Stuck With U' şarkısının klibinde görüldü. Bieberın da eşi Haley Baldwin ile kameralar karşısına geçtiği klipte ve şarkı sözlerinde, koronavirüs karantinasını evde birlikte geçiren çiftlere dair bir hikaye anlatılıyor.

Son albümü 'Positions'ı Ekim 2020'de çıkaran Grammy ödüllü Grande, 2018'de Pete Davidson ile nişanlanmış ama çift 2 yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

Forbes listesinde dünyanın en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Grande'nin kendine doğum günü hediyesi olarak 13.7 milyon dolarlık malikane satın aldığı, Gomez- Grande aşkının da bu şekilde başladığı iddia ediliyor.