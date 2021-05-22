Friends yıldızları özel bölümden ne kadar kazanacak?

Friends oyuncularının bir saatlik özel bölüm için 2.5 milyon ila 3 milyon dolar arasında ücret alacağı öğrenildi.

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Friends'in uzun zamandır beklenen özel bölümüyle ilgili hayranlar arasında tartışmalar sürerken, ilk fragman sonrası gündeme oyuncuların alacakları ücretler geldi.

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre ve'dan oluşan oyuncu kadrosu, bir saatlik özel bölüm için 2.5 milyon dolar ila 3 milyon dolar arasında ücret alacak.

Kadronun, diziden elde ettiği gelir bununla sınırlı değil. Oyuncular, dizinin sendikasyon gelirinin de yüzde ikisini elde ediyor. Bu da her yeni gösterim için 20 milyon dolarlık kazanç anlamına geliyor.

Friends oyuncuları ilk zamanlarda bölüm başına yaklaşık 22 bin 500 dolarlık ödeme alıyorlardı. Ancak dizinin artan popülaritesi ve elde ettiği başarı sonrası ödemeler de artmaya başladı. 9. sezona gelindiğinde bölüm başına ücretler yaklaşık 1 milyon dolara ulaşmıştı.

HBO Max'te 27 Mayıs'ta yayınlanacak özel bölümde, oyuncu kadrosunun yanısıra David Beckham, Lady Gaga, Reese Witherspoon, Cara Delevigne, Justin Bieber ve Kit Harrington gibi isimler yer alacak.

Picture this:



The year is 2002, it’s Thursday night, and you rush home to catch the latest episode of Friends. Now get ready for it to happen all over again. Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max. #FriendsReunion pic.twitter.com/1ZrHq4HxSM — HBO Max (@hbomax) May 19, 2021

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