Eurovision 2021'in kazananı belli oldu: İtalya, 524 puan ile birinciliği elde etti

Bu yıl 65.'si düzenlenen Eurovision 2021, Kovid-19 tedbirleri içerisinde Hollanda'da gerçekleştiriliyor.
Türkiye saatiyle saat 22.00'de başlayan Eurovision finali, 'Eurovision Song Contest' isimli resmi Youtube kanalından canlı yayınlandı.
20 ülkenin final heyecanı yaşadığı #Eurovision şarkı yarışmasında İtalya, 524 puan ile birinciliği elde ettihttps://t.co/bMIakzaJ08 pic.twitter.com/CgHbXRXir2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 22, 2021
20 ülkenin final heyecanı yaşadığı yarışmada artık puanlamaya geçildi ve İtalya, 524 puan ile birinciliği elde etti.
İtalya'yı birinciliğe, Maneskin isimli müzik grubunun 'Zitti e buoni' şarkısı taşıdı.
If you didn't know you needed stomping Italian glam-rock in your life...well you certainly do now. #Eurovision #OpenUp #Italy pic.twitter.com/M76Btzme9z— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Grup, teşekkür konuşmasında "Rock 'N' Roll asla ölmez" mesajı verdi.
Maneskin'den teşekkür konuşması: Rock 'N' Roll asla ölmezhttps://t.co/bMIakzaJ08 pic.twitter.com/0EQn9koi5k— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 22, 2021
Puanlamada İsviçre, Fransa ve Malta birbiriyle çekişirken Azerbaycan umduğunu bulamadı.
Azerbaycan'ı Samira Efendi, 'Mata Hari' şarkısıyla temsil etti.
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