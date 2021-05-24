Eurovision birincisi Maneskin grubundan uyuşturucu iddialarına ilişkin açıklama: Gücendik, kırıldık

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu, baş solist David'in canlı yayında uyuşturucu içtiği iddialarına 'BBC Breakfast' programında yanıt verdi.

David, "Bize 12 puan verdikleri andı ve bu arada Thomas bir bardak kırdı, bu yüzden tezahürat yaparken camın kırıldığını gördüm ve 'aman tanrım, ne oldu' diye bakıyordum. Gerçekten gücenmiş hissediyorum" dedi.

İddiaların başarılarını gölgelediğini belirten David, "Biz müziğe büyük bir tutku duyan gençleriz ve bu bizim başarımızı gölgede bırakıyor. Uyuşturucu testi yaptıracağız ve bunların hepsinin spekülasyon olduğunu kanıtlayacağız. Bugün birkaç saat içinde uyuşturucu testi yaptıracağım. Gerçekten kırıldığımızı söyleyeyim" diye konuştu.

Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis de hiç uyuşturucu madde kullanmadıklarını ve böyle kötü bir mesaj vermeyi asla istemediklerini ifade ederek, "Yapmaya çalıştığımız şey, bu inanılmaz başarıya, bizi destekleyenlere odaklanmak ve en önemlisi de bu. İnsanların bu konuda aptalca şeyler söylemesi gerektiğini sanmıyorum" dedi.

Victoria Eurovision serüvenlerine ilişkin ise, "Bizim için gerçekten harikaydı. Bu kadar çok farklı insanla bir arada olma şansını yakaladığımız için çok mutluyuz. Avrupa'nın her yerinde çalmak için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Gençlerin, günümüzde bile bir grupta çalmanın mümkün olduğunu görmelerinin mümkün olduğunu ve sadece bilgisayarda müzik yapmak yerine enstrümanları sevmeye başlayacaklarını umuyoruz" diye konuştu.

“Young people will see it’s possible to be in a band, they will start playing instruments”



Eurovision's Måneskin tell #BBCBreakfast they hope they can inspire the next generation of bands. They are the first group to win the competition since 2006. https://t.co/CoGtpuXY8W pic.twitter.com/80lsUNndUm — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 24, 2021

​Sunucunun hem izleyici hem de profesyonel jüriden sıfır puan alarak sonuncu olan İngiltere'yi temsil eden James Newman ile tanışıp tanışmadıklarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Victoria, "Evet, gerçekten çok tatlı biri. Bu bir rekabet ve maalesef böyle sonuçlar olabiliyor. Onun iyi bir adam olduğunu ve iyi bir şarkısı olduğunu düşünüyoruz. İngiltere bir dahaki sefer müzik grubuyla katılmayı denemeli" dedi.

​26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğildiği görüntüler uyuşturucu içtiği iddialarına neden olmuştu. Görüntülerin Twitter'da hızla yayılmasının ardından grup, iddiaları yalanlayan bir açıklama yayımlamıştı.

Avrupa Yayın Birliği ise "Grup, yöneticileri ve heyet başkanı, sahne arkasında uyuşturucu bulunmadığını bize bildirdi ve masalarında bir bardak kırıldığını şarkıcının da bunu temizlemek için eğildiğini bildirdi. Grubun oturduğu alanda cam kırıkları olduğunu gördük. Olayla ilgili görüntüleri incelemeye devam ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" açıklaması yaptı.