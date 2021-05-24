Eurovision'da Rusya'yı temsil eden Manija'nın performansı aslında ne anlama geliyor?

Performansında büyük bir yöresel elbise ve kırmızı bir tulum kullanan Manija, Rusça ve İngilizce yazılmış olan ‘Russian Woman’ (Rus kadını) adlı şarkısını seslendirdi. Şarkının Rusça kısmında, "Ah, güzel, 30 yaşın üzerindesin, peki çocukların nerede? Genel olarak güzelsin, ama biraz kilo vermelisin” gibi birçok Rus kadınını rahatsız eden bazı basmakalıp ifadeler kullanılıyor.

Manija şarkıda aynı zamanda babasız büyüyen çocukların konusuna da değiniyor. Şarkının nakaratı ise İngilizce dilinde ve şu ifadeleri içeriyor:

"Her Rus kadınının duvarı kıracak kadar güçlü olduğunu bilmesi gerekiyor!” Manija'ya göre, ‘şarkı iğneleyici bir dile sahip, çoğunlukla kadınların ataerkil bir toplumdaki yaşam tarzı hakkında söyledikleri sözlerle alay ediyor.”

The Guardian gazetesine röportajında Manija, “Şimdi bu bilginin travmaya neden olduğunu biliyoruz ve ben kızıma bunları söylemeyeceğim” diyor.

Manija’nın kostümlerinde Rusya’daki etnik grupların yanı sıra işçi sınıfı da temsil edildi

Performansın başlangıcında, Rus şarkıcı, tekerlekleri olan büyük katmanlı bir elbiseyle sahneye çıkıyor. Elbise Rusya'nın her yerinden gelen kumaş parçalarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve hepsi ülkede kaç farklı etnik kökenin yaşadığını gösteriyor. Performans esnasında daha sonra, şarkıcı büyük elbisenin içinden çıkıyor ve kırmızı bir tulum ile şarkısına devam ediyor.

Şarkıcı kırmızı tulumuna dair, "Bu, işçi sınıfını temsil eden bir kıyafet. İstediğim sahnede çok güzel görünmek değildi. Asıl istediğim, işçi sınıfının kahramanlarını, başarılı olmak için çok çalışan işçi sınıfı kadınlarını temsil etmekti” diyor.

Performansıyla kadınların ve çocukların için aile içi şiddetten korunmasını sağlamayı amaçladı

Performans sırasında, Rus avangart sanatçı Natalya Gonçarova'nın resimlerindeki geleneksel Rus kıyafeti giymiş hüzünlü bir kadın ve ağır tepsiler taşıyan kadınları içeren görüntüler de ekrana yansıtıldı.

Şarkının sonundaysa, ekrana arkasını dönen Manija'ya ünlü Rus blogcular, gazeteciler, siyasi aktivistler ve birçok hayır kurumunun kurucuları olan yüzden fazla kadın internet üzerinden çevrimiçi eşlik etti.

Performansının bu şekilde sona ermesinin altında yatan düşünceyi Manija şöyle açıklıyor:

“Yüzden fazla Rus kadını sahneye çağırmaya karar verdim, benimle Eurovision'a gidecekler. Bu ekranlarda görünecekler, istedikleri gibi şarkı söyleyecekler, istedikleri gibi görünecekler ve istediklerini yapacaklar. Gerçekten özgürlüklerini göstermek istiyorum.”

Tüm kadınlar ve çocuklar için özgürlük sağlamayı amaçlayan bir performans sahneye koymak istediğini belirten Manija, ”Her şeyden önce, tüm bu sanatın, tüm bu şarkıların, tüm sözlerimin kadınları ve çocukları aile içi şiddetten koruyacak bir yasanın olmasına yol açmasını istiyorum" diye ekliyor.