Netflix ilk orijinal Rus dizisini duyurdu: Anna K.

Medya hizmet sağlayıcısı Netflix, ilk orijinal Rus dizisi ‘Anna K.’nin çekileceğini duyurdu. Dizi, Rus yazar Lev Tolstoy’un ‘Anna Karenina’ eserinin bir uyarlaması olacak. Başrolde Svetlana Hodçenkova oynayacak. İlk gösterim tarihi ise henüz belli değil.