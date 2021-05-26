Game of Thrones oyuncusu Waddingham: İşkence sahnesini çekerken 10 saat bağlı kaldım

Game of Thrones dizisinde Septa Unella karakterini canlandıran Hannah Waddingham, dizide Cersei'nin 'intikam' sahnesini çekerken 10 saat boyunca tahta masaya bağlı olarak durduğunu, üzerine litrelerce şarap döküldüğünü ve su altında boğulma hissi yaratan 'waterboarding' işkencesine maruz kaldığını söyledi.

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Game of Thrones'un oyuncularından Hannah Waddingham'dan önemli açıklamalar geldi. Dizide Septa Unella karakterine hayat veren Waddingham, dizinin 5. ve 6. sezonlarındaki işkence sahneleri ve Cersei'nin dizide Septa'dan intikam aldığı sahne hakkında konuştu.

Sahnede su altında boğulma hissi yaratan 'waterboarding' işkencesine maruz kaldığını anlatan ünlü aktris, çekimler sırasında yaşadığı zorluklara değindi.

Waddingham, "Cersei'nin bana işkence sahnesini çekerken 10 saat boyunca tahta masaya bağlı kaldım ve üzerime litrelerce şarap döküldü" ifadelerini kullandı.

Hannah Waddingham recalls getting "waterboarded" while filming 'Game of Thrones' scene: https://t.co/lSX4JdM9C5 — Complex Pop Culture (@ComplexPop) May 26, 2021

​Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen dizide Lannister Hanedanı'nın kraliçesi Cersei Lannister (Lena Headey) tarafından işkenceye uğradığı sahne hakkında konuşan Waddingham, işkencede tecavüz detayının da olduğunu ancak son anda bundan vazgeçildiğini belirtti.

Waddingham, "Sanırım tecavüzle ilgili diziye şikayetler geldi. Ve bu yüzden son dakikada değişikliğe gidildi. Ve sonrasında sahne için bir dalgıç kıyafetine ihtiyacım olacağı söylendi. Ben ise bana yanlış bildirimlerin geldiğini düşünmüştüm. Ancak sonradan nedenini anlamış oldum" dedi.

'Hayatımın en kötü günüydü'

Waadingham, Cersei'nin üzerine şarap döktüğü sahneye ilişkin dediye devam etti.

Sahnenin çekimi sırasında Headey'in de rahatsız olduğunu söyleyen 46 yaşındaki aktris, o sırada "Ben bunun için mi oyuncu oldum?" dese de korkmadan sahnenin çekilmesine devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Waddingham, çekimler sonrasında otele geri döndüğünde halsizlikten konuşamadığını ve vücudunda 'saldırıya uğramış gibi' morluklar oluştuğunu ifade etti.

Tüm uğraşların 1 dakika 37 saniyelik bir sahne için verildiğini hatırlatan ünlü oyuncu, sahne sonrasında kendisinde klostrofobinin ortaya çıktığını söyledi.

Yeni dizinin çekimleri devam ediyor

Öte yandan, Game of Thrones'un öncülü olan House of the Dragon dizisinin çekimlerine İngiltere'nin Cornwall bölgesinde başlandığı duyurulmuştu.

Yapımcılığını prodüksiyon firması HBO'nun üstlendiği yeni dizinin setinden fotoğraflar da paylaşılmıştı.