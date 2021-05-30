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    Svetlana Hodçenkova

    Netflix'in ilk Rus orijinal dizisinin başrol oyuncusu Svetlana Hodçenkova kimdir?

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    Kültür & Sanat
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    Büyük Rus yazar Lev Tolstoy'un klasik romanı Anna Karenina'nın yeni bir uyarlamasının çekimine, Netflix tarafından devam ediliyor. Anna K. adlı dizinin başrolünde Rus aktris Svetlana Hodçenkova yer alacak. Şimdiye dek hem ülkesinde hem Hollywood’da başarılı yapımlarda yer almış Hodçenkova hakkında bilinenleri derledik.

    Netflix'in yapımcılığını üstlendiği Anna K.'nın yaratıcıları diziden, "Kozmopolit Moskova, tarihi St. Petersburg ve Rusya'nın engebeli kırsalları arasında geçen setlerde dizi, tutkuyu ve sadakati keşfederken, inkar edilemez gerçek şu ki, hiçbir zenginlik, sevginin özgür bırakma ya da sonumuzu getirme gücünden bizi kurtaramaz" sözleri ile bahsediyor.

    Tolstoy'un ünlü eserinin Netflix uyarlamasında ana karakter Anna Karanina’yı 38 yaşındaki Rus aktris Svetlana Hodçenkova canlandıracak.

    İlk seçmelerinde başarısız olunca veteriner olmaya yöneldi

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    © Fotoğraf : RBTH
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    Hodçenkova 1983 yılında Moskova'da doğdu ve annesiyle birlikte başkent Moskova'ya yakın Balaşika şehrinde büyüdü. Kendisini okul döneminde biraz asosyal olarak tanımlayan Hodçenkova bir sanatçı olmayı hayal etmiş ancak ilk seçmeleri başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu yüzden oyunculuğu bırakmaya ve veteriner olmaya karar veren Hodçenkova, daha sonra ‘kan konusunda hassas olduğunu’ fark etmiş.

    ‘Model hayatı beni disipline edip olgunlaştırdı’

    15 yaşında, komplekslerinin üstesinden gelmeye çalışarak model olarak iş bulduğunu söyleyen aktris bir röportajında, “İnsanlardan korkuyordum, yürümekten ve bir şey söylemekten korkuyordum, sokakta saati ya da yönü sormaktan korkuyordum. Model hayatı sizi bir şekilde disipline eder, sizi daha yetişkin yapar. Dahası, yurtdışında, yalnız, annem olmadan, başlangıçta Fransa'da üç ay, sonra Japonya'da altı ay çalışmak zorunda kaldım. Bedelini ödedim” diyor.

    Oscar’a aday gösterilen Hollywood yapımında Sovyet ajanını canlandırdı

    Okuldan sonra, annesinin tavsiyesi üzerine Svetlana, Moskova'daki Dünya Ekonomisi ve Bilişim Enstitüsü'ne girdi. Eski hayallerini yeniden hatırlayan Svetlana, sonunda Boris Sçukin Tiyatro Enstitüsü'ne girdi ve 2003 yılında ilk filminde rol aldı. Mezun olduktan sonra oyuncu, Rus drama ve komedi filmlerinin yanı sıra TV dizilerinde de rol aldı. Nihayet 2011 yılında ilk kez Hollywood perdesine çıkan aktris Oscar'a aday gösterilen Tinker, Tailor, Soldier, Spy adlı gerilim filminde Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy ve Benedict Cumberbatch gibi birçok başarılı oyuncu ile birlikte rol aldı. Filmde Hodçenkova, İngiliz gizli ajanına aşık olan bir Sovyet istihbarat subayı Irina olarak küçük bir role sahipti.

    ‘Setteki en sert yüzeyler dahil, her yerde, her zaman uyuyabilir’

    Bir yıl sonra, 2013 yılında, Hugh Jackman ile Wolverine filminde Viper rolünü canlandıran aktris, kendi sözleriyle, rol için neden seçildiğine dair hiçbir fikrinin olmadığını beyan ediyor. GQ dergisine verdiği bir röportajda Rusya'nın Svetlana ile gurur duyması gerektiğini belirten Jackman, Svetlana ile çalışmak ile ilgili, “İnanılmaz yetenekli bir aktris. Farkında mısın bilmiyorum, ama Svetlana aynı zamanda inanılmaz bir süper güce sahip bir tür genetik mutant; her zaman, her yerde uyuyabiliyor. Çekim aralarındaki beş dakikalık molalarda, en rahatsız edici pozisyonlarda, en sert yüzeylerde. Onu uyandırdıklarındaysa, hemen canlanıp sahnesini herkesin nefesini kesecek şekilde oynuyor” diyor.

    ‘Solucan deliği kazmak gibi’

    Anna Karanina'nın uyarlamasında rol alacak olan Svetlana rolü ile ilgili, “Çok merak ediyorum, derinlerde bir şey barındıran bir karakteri oynamak her zaman çok daha ilginç, bir tür iç solucan deliği gibi, üzerinde çalışmak için kazmak büyüleyici” şeklinde duygularını ifade etti.

    Netflix’in Anna K. dizisinin yayın tarihi şimdilik açıklanmadı, ancak yakında duyurulması bekleniyor.

    Etiketler:
    Lev Tolstoy, Anna Karenina, Netflix, Svetlana Hodçenkova
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