Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu: Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya 3 ay tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsini istedi.

Snob Magazin'in aktardığı habere göre Akkaya, “Söylemezsem Olmaz” programında Selin Ciğerci’yle ilgili olarak, “Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum, siz de sapıksınız. Sen cinsel kimliğini pazarlıyorsun” şeklinde açıklamalarda bulunarak hakaret etmişti.

Mahkeme, Akkaya’nın tedbiri ihlal edip etmediğine dair dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda da Akkaya’nın söz konusu programda küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu, tedbir kararını bir kez ihlal ettiğini tespit etti. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ciğerci’yi haklı bularak, Akkaya’nın tedbir kararını 1 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.