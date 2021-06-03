Erkin Koray 4 gün süre verdi: Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Anadolu rock ve hard rock türünün özgün sanatçılarından Erkin Koray, müziğini izinsiz kullananlara 4 gün süre vererek, "Sakın, ‘ekmek param’ filan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman!" dedi.