Müzisyenler çözüm istiyor: Sektörün aktif başlama saatleri, kapanış saatlerine denk geliyor

Diyarbakırlı müzisyenler, pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, “Ne yazık ki müzik ve sahne sanatçıları görmezlikten geliniyor. Yaşam hakkı kısıtlanıyor. İntihar ve buhranların daha fazla olmamasını dilerken, yetkililerden bu konuda acil çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi.

Diyarbakır’da müzisyenler pandemi süreci ve kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Siyah giyinen müzisyenler Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı’nda bir araya geldi. Açıklamayı yapan müzisyenlerden Engin Derya, yaşamını yitiren Kalan Müzik kurucusu Hasan Saltık’ı andı. Derya “Bu bağlamda yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi sürecinde hayatını kaybeden ve intihar eden tüm müzisyenlere Allah’tan rahmet dileriz” dedi.

‘On binlerce emekçi, saat sıkıntısından dolayı işlev dışı bırakılmıştır’

Kısıtlamalar nedeniyle çalışamayan ve geçim sıkıntısı yaşayan müzisyenlerin intihar ettiğini hatırlatan Derya “Müzisyen dostlarımızın intihar etmesinden büyük üzüntü duymaktayız. Türkiye’de hem parlamento hem sokakta hem de medyada ‘Göz yumma, müzik susmasın’ sloganıyla sanatçı ve müzisyenlerin yaşadığı ekonomik zorluklar kamu oyuna aktarılmıştır. Biz Diyarbakırlı sanatçı ve müzisyenler olarak yetkililere sesleniyoruz, normalleşme sürecine geçmişken on binlerce emekçi, bağımsız çalışan, sanatçı, müzisyen, canlı müzik ve sanat mekanları, restoran ve küçük işletmeler saat sıkıntısından dolayı işlev dışı bırakılmıştır. Bilindik üzere bu sektörlerin işe aktif başlama saatleri, mercilerin belirttiği kapanış saatine denk gelmektedir” şeklinde konuştu.

‘Müzik ve sahne sanatçıları görmezlikten geliniyor, yaşam hakkı kısıtlanıyor’

Yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerden çözüm beklediklerini ifade eden Derya şunları söyledi: “Ne yazık ki müzik ve sahne sanatçıları görmezlikten geliniyor. Yaşam hakkı kısıtlanıyor. İntihar buhramların daha fazla olmamasını dilerken, yetkililerden bu konuda acil çözüm üretmesini bekliyoruz. Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yeni karar ve uygulamalarla, sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalıdır. Göz yumma, müzik susmasın.”