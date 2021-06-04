Sette koronavirüs vakası: Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri durduruldu

Ünlü aktör Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Görevimiz Tehlike filminin 7. serisinin çekimleri, ekipten birinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından durduruldu.

‘Mission: Impossible 7’ Production Shutting Down Due To Positive COVID Test https://t.co/lEw04nLJqe — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 3, 2021

​Paramount sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Rutin testler sırasında pozitif koronavirüs test sonuçları nedeniyle Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri, 14 Haziran'a kadar geçici olarak durduruldu. Tüm güvenlik prosedürlerine uyuyoruz ve durumun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya ise yer verilmedi.

Daha önce Tom Cruise'un set ekibine sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için bağırması gündem olmuştu. Filmin çekimlerinde, serinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusunun, son filmin Londra çekimlerinde ekibe bağırıp çağırmasının ses kayıtlarını yayımlayan bir kaynak, Tom Cruise'un ikinci kez sinirlerinin kontrolünü kaybetmesi üzerine ekipten 5 kişinin seti terk ettiğini söylemişti.