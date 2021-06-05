Cemal Süreya'nın kızları: Babamızın 9 eserini izinsiz çoğaltıp bastılar

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, 9 Ocak 1990’da vefat eden şair Cemal Süreya'nın mirası kızı Ayçe Seber ile üvey kızı İçsel Dülgerdil’e kaldı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları AŞ ile Cemal Süreya’nın mirasçısı olan Ayçe Seber ile İçsel Dürgerdil arasında 2007 yılında üretim, yayım, dağıtım ve telif hakları sözleşmesi imzalandı.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Cemal Süreya’ya ait 'Bütün Yazıları, Bütün Şiirleri (Günübirlikler, 99 Yüz, Sevda Sözleri, Toplu Yazılar 1, Günler)' adlı eserlerini kitaplaştırarak yayına hazırlayacaktı. Sözleşme süresi 2013 tarihinde sona erince taraflar arasında bu süre 7 yıl ile sınırlı kalmak kaydıyla yeniden uzatıldı. Ancak davalı Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2007 ve 2013 tarihli sözleşmeleri dayanak göstererek Cemal Süreya’ya ait ’99 Yüz’, ‘Toplu Yazılar 1’, ‘Şapkam Dolu Çiçekle’, ‘Günler’, ‘Üvercinaka’, ‘Beni Öp Sonra Doğur Beni’ ‘Göçebe’, ‘Güvercin Curnatası’ ve ‘Sevda Sözleri’ adlı eserleri izinsiz çoğaltıp yayınladı.

'Yüzlercesi telif dışı tutulmuş'

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ile yeniden sözleşme yapılmadığını dava dilekçesinde anlatan Cemal Süreya’nın iki mirasçısının avukatı, şunları söyledi: