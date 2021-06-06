Kayıt
20:29 07 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Aleksandr Puşkin

    Türkiye, Puşkin'in eserlerinin en çok dinlendiği ülkeler arasında birinci oldu

    © AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 162
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103051/81/1030518164_0:124:2405:1476_1200x675_80_0_0_ee09964d348b32072099848c83c4eb39.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202106061044669249-turkiye-puskinin-eserlerinin-en-cok-dinlendigi-ulkeler-arasinda-birinci-oldu/

    İsveç menşeli sesli kitap servisi Storytel’in yaptığı araştırma, Rusya’da son derece popüler olan Aleksandr Puşkin’in eserlerinin başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da yaygın olarak dinlendiğini ortaya koydu.

    Storytel basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya’da muazzam bir talep gören Aleksandr Puşkin'in eserlerinin başta Türkiye, Meksika ve İsveç olmak üzere yurt dışında da yaygın bir biçimde dinlendiği belirtildi.

    Storytel’in Rus edebiyatının simgesi haline gelen Aleksandr Puşkin’in doğum gününde yapılan açıklamasında, “Puşkin en çok Türkiye, Meksika, İsveç, Norveç ve Hindistan’da dinleniyor. Ancak onun diğer ülkelerdeki popülerliği, yüce şaire anavatanında duyulan sevgiyle kıyaslanamaz. O esasen Rus şairdi ve öyle kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

    Aleksandr Puşkin
    © AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
    Storytel: Dünyada en çok Puşkin’in şiirleri dinleniyor
    Açıklamaya göre Puşkin’in Yevgeniy Onegin adlı manzum romanı Rusya’da uzun yıllardır en popüler eseri olmaya devam ediyor. Yevgeniy Onegin, tüm eserler arasında yapılan genel derecelendirmede ise Dante Alighieri’nin yazdığı İlahi Komedya’sından sonra ikinci sırada yer alıyor.

    Puşkin’in dünyada sesli formatta en popüler olan eserleri, ‘küçük trajediler’ diye adlandırılan kategoride olan, Türkiye’de de en çok dinlenen Cimri Şövalye, Taş Misafir, Mozart ve Salieri adlı eserler. Meksika ve İspanya’da ise daha çok Yüzbaşının Kızı ve Maça Kızı tercih edilirken, İngilizce seslendirmede ise Yevgeniy Onegin İsveç, Norveç, Finlandiya, Bulgaristan ve Polonya’da yaygın olarak dinleniyor.

    Açıklamaya göre Puşkin’in eserlerinin yanı sıra yurtdışında ayrıca Lev Tolstoy’un yazdığı Anna Karenina, Savaş ve Barış, Fyodor Dostoyevskiy’in Suç ve Ceza adlı romanı ve Mihail Bulgakov’un Usta ve Margarita adlı eserleri oldukça popüler.

    Etiketler:
    Rekor, Kitap, Dinleme, Türkiye, Yazar, Rusya, Aleksandr Puşkin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet