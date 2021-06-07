Rus imparatorun portresi 1.3 milyon dolara alıcı buldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen ‘Rus müzayedesi’ sırasında, Çar I. Pavel’in portresi 1 milyon 300 bin dolara satıldı.

Dünya sanat piyasasının lideri Christie's, Londra’da ‘Rus müzayedesini’ düzenledi. Müzayedenin ana eseri olan ressam Dmitriy Levitskiy’in (1735-1822) Rus imparator I. Pavel’in portresi 826 bin pound’a (1 milyon 300 bin dolar) alıcı buldu.

Tablonun değeri uzmanlar tarafından 700-900 bin pound olarak değerlendiriliyor.

Christie's’ten yapılan açıklamada, İmparator I. Pavel portresinin, 2010 yılında St. Petersburg’daki Devlet Rus Müzesi’nde düzenlenen Levitskiy Sergisi’nin sansasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Uzun süre menşei bilinmeyen tablonun Avrupa’daki koleksiyonlardan birinde bulunduğu aktarıldı.

Toplamda ‘Rus Müzayedesi’nde 239 eser satışa çıkarıldı.