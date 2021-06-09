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    Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

    © Fotoğraf : Twitter / lemandergisi
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202106091044688410-karikaturist-kaan-ertem-hayatini-kaybetti/

    Leman Dergisi'nde çizdiği 'Erdener Abi' tiplemesiyle tanınan usta karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti.

    Mehmet Çağçağ, Suat Özkan, Ahmet Yılmaz, Kemal Aratan, Metin Üstündağ gibi usta çizerlerle birlikte 1990'lı yıllardan bugüne mizah dergisi Leman'ın usta çizerleri arasında adını yazdıran karikatürist Kaan Ertem, hayatını kaybetti.

    Özellikle Erdener Abi ve Öğreten Adam ve Oğlu tiplemeleriyle tanınan 53 yaşındaki Ertem'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

    1990'ların başında efsanevi rock grubu Moğollar'ın yeniden bir araya gelmesi için düzenlediği imza kampanyasıyla da tanınan Kaan Ertem'in ölümünü Leman dergisi Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu: "Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00’te Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek."

    Cem Yılmaz: Çok üzüldüm

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ustamızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok genç bir kayıp oldu, çok üzüldüm. Sevenlerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

    Yılmaz'ın ardından Erdil Yaşaroğlu da, "Hey canına yandığımın dünyası. Çok üzüldüm" mesajını paylaştı.

    Türk rock müziği efsanelerinden Moğollar grubu da Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "1990-1992 yılları arası Leman Dergisi’nde yaptığı imza kampanyası ile Moğollar’ın tekrar bir araya gelmesinde çok önemli katkısı olan Kaan Ertem’in kansere yenik düştüğünü öğrendik, çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz... Huzur içinde uyu Sevgili Kaan... İyi ki yollarımız kesişmiş, her şey için teşekkürler. Bugün dünyanın en köklü gruplarından biriysek senin sayende... Sebep olduğun yolda hala yürüyoruz, yolculuğumuz bitene kadar ismini de taşıyacağız."

    Kaan Ertem kimdir?

    Kaan Ertem, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren elinden kalem düşürmemesinin karşılığını 1983'de ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayınlanan ilk karikatürüyle aldı. Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

    1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrılarak eğitimine nokta koydu. Ertem, çizdiği karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

    Yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı. 1992 yılında Limon'da hazırlamaya başladığı Öğreten Adam ve Oğlu, kendi tecrübelerine dayanarak hayatın detaylarını oğluna ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan oğlu karakterize edildi.

    1994'den itibaren çizdiği Erkut Abi ve ilk kez 1996 yılında yayına giren Zıçan Adam tiplerinde ise, yapılan bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma içgüdüsü öne çıkartıldı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllardır çizdiği Erdener Abi oldu.

    Marjinal bir karakterizasyonla sunduğu bu karakterini yanı sıra, L-Manyak dergisi için yarattığı Ezik Şarkıcı Altuğ adlı birer sayfalık maceralar yaşayan bir| başkası izledi. Ayrıca Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde 2001 Feza Fatihleri başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilimkurgu çizgi roman hazırladı. Çizerin yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor: 1995'de Dengeli Beslenme, 1997'de Öğreten Adam ve Oğlu ile 2001'de basılan Erdener Abi.

    Etiketler:
    Moğollar, Erdil Yaşaroğlu, Cem Yılmaz, Can kaybı, Kaan Ertem, Leman
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