Cem Yılmaz: Bir bitmediniz be

Cem Yılmaz, söylemediği bir sözün sosyal medyada kendisine aitmiş gibi paylaşılmasına tepki göstererek, "Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?"" ifadelerini kullandı.

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisine ait olmayan bir sözün paylaşılması üzerine tepki gösterdi.

Twitter’da ‘Çatlak Filozof’ adlı kullanıcı, "Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da Müslüman zannetmek" diye bir paylaşımında bulundu.

Gönderiyi alıntılayan Cem Yılmaz, bu sözün kendisine ait olmadığını belirtip "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek! Bir bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" diye yazdı.

Bu ülkenin en büyük sorunu bişeyler geveleyip altına bi isim yazmak olsa gerek ! Bi bitmediniz be Nerede söylemişim bunu ? Rüyanda mı ? https://t.co/0cSxM4mJRT — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 8, 2021

​

Yılmaz sonra “Tavşan gider ekine, kulakları dikine Cem Yılmaz” mesajını yayımladı.

Tavşan gider ekine,kulakları dikine Cem Yılmaz. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 8, 2021

​