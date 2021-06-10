Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu

Yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun'un yönetmeni Onur Ünlü, yeni Leyla karakterinin oyuncu Deniz Işın olduğunu açıkladı.

Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun, aynı kadroyla Exxen'de izleyicileriyle buluşacak. Sete çıkan oyunculardan dün ilk fotoğraflar geldi.

Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu.

© Fotoğraf : Instagram Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, "Aa bak yeni Leyla" notunu düştü.

Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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