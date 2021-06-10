Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı belli oldu

Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun, aynı kadroyla Exxen'de izleyicileriyle buluşacak. Sete çıkan oyunculardan dün ilk fotoğraflar geldi.
Dizinin yönetmeni Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu.
Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi televizyon dizileriyle tanınan 29 yaşındaki oyuncu Deniz Işın bu kez dijital platformla izleyicilerinin karşısına çıkacak.
O gemi geri geldi!#LeylaileMecnun çok yakında #EXXEN’de 💛@atayaliko @serkoperko @osmansonant @taylan1789 @mcengizbozkurt @bendenizler @burakaksak @exxentr pic.twitter.com/CV5csYwW7X— Leyla ile Mecnun (@LeylaileMecnun) June 9, 2021
Hoooppp pic.twitter.com/Z8P1Hpo74m— Serkan Keskin (@serkoperko) June 9, 2021
Geldik galiba bir araya. #LeylaileMecnun @atayaliko @serkoperko pic.twitter.com/mjfw9LdQNO— cengiz bozkurt (@mcengizbozkurt) June 9, 2021
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