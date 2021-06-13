Sanatçı Burhan Şeşen: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin niye alt sıralarda olduğu mutlaka sorgulanmalı

Sanatçı Burhan Şeşen pandemide Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın müzisyenler için yaptıklarını anlattı ama desteğin sektörün tüm paydaşlarını kapsamadığını hatırlattı. Şeşen, "Bence bunun sebebi Kültür Bakanlığı'na ayrılan bütçenin yetersizliği. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinin niye alt sıralarda olduğu mutlaka ama mutlaka sorgulanmalı" dedi.