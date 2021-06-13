Nükhet Duru, Netflix belgeselinin yayından kaldırılmasıyla ilgili konuştu: İçimden geçenleri söyleyeceğim gün de gelecek

Sanatçı Nükhet Duru, Netflix'in 'Duru Olmak' adlı belgeselin yayınını durdurmasıyla ilgili olarak, "Meğer bu plan uzun süredir uygulanıyormuş da ben her zamanki salaklığımla 'Canım benim' diyormuşum. Bundan fazla söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan sanatçı Nükhet Duru'nun açıklamalarının bir bölümü şöyle:

‘Duru Olmak’ isimli belgeseliniz yayımlandı. Ardından yönetmeni Mu Tunç ile yaşadığınız sorunlar yüzünden belgesel yayından kalktı...

Evet, şu an adli bir süreçte, o sebeple tam konuşamıyorum ama içimden geçenleri söyleyeceğim gün de gelecek.

Peki, bu yaşananlar sizi nasıl etkiledi?

Yaralandım. Ağır bir darbe aldım. Kardeş gibi sevmiş ve güvenmiştik. Ben normalde ağlayan bir kadın değilim ama günlerce ağladım. Kendime gelemedim. Cam kırığı yutmuş gibi oldum. Yola beraber çıktığın, güvendiğin insandan böyle tuhaf bir şey gelince toparlayamıyorsun kendini. Meğer bu plan uzun süredir uygulanıyormuş da ben her zamanki salaklığımla “Canım benim” diyormuşum. Bundan fazla söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü bir insan yapmadığı şeyi izah etmek için ortaya çıkmaz. Adli süreçte gerçekler ortaya çıkacak.

Günde yüz tane ‘Benimle ol, sana her şeyimi vereyim’ diye mesaj geliyor https://t.co/S248EWk8Pe pic.twitter.com/cs9OrsdSwi — Kelebek Magazin (@KelebekMag) June 13, 2021

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