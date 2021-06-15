Lenfoma kanserine yakalanan Arka Sokaklar oyuncusu kemoterapi videosu paylaştı

Bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyuran oyuncu Boğaç Aksoy, "Yalan yok, zorlu bir süreç. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.