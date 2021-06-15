Batman'in Kedi Kadın'a oral seks yaptığı sahneyi sansürleyen DC Comics: Süper kahramanlar böyle şeyler yapmaz

DC Comics'teki kötü kahramanlardan biri olan ve genelde Joker'e eşlik eden Harley Quinn'i merkezine alan yetişkinlere yönelik animasyon dizisinde Batman'in Kedi Kadın'a oral seks yaptığı sahne, "Süper kahramanlar böyle şeyler yapmaz" gerekçesiyle sansürlendi. Warner Bros.'un çizgi roman ve film kolu DC Comics'in animasyon dizisinin yapımcılarından Batman'in Kedi Kadın'a oral seks yaptığı sahnenin çıkarılmasını talep ettiği haberi, DC aleminin hayranlarının tepkisini çekti.

HBO Max kanalında yayımlanan Harley Quinn dizisinin yapımcıları Justin Halpern ve Patrick Schumacker, Variety'ye verdikleri röportajda, üçüncü sezonun bir bölümünde Gotham şehrinin en ikonik kahramanlardan ikisinin mahrem yakınlaşmasına DC Comics'in müdahale ettiğini açıkladı:

'Oyuncak satamayız'

"Batman'in Kedi Kadını'na oral çektiği bir an vardı. DC, 'Bunu yapamazsınız, bunu kesinlikle yapamazsınız' oldu. 'Kahramanlar böyle şeyler yapmaz' demeye getirdiler. Biz de 'Kahramanların bencil sevgili olduklarını mı söylemek istiyorsunuz' karşılığını verdik. 'Hayır, tüketiciye kahraman oyuncuları satıyoruz. Batman oral çekerse, oyuncak satmakta zorlanırız' gibi bir yanıt verdiler."

Halpern ve Schumacker'in DC'nin bunun dışında diziye büyük özgürlük tanıdığını söylemelerine rağmen hayranlar sosyal medyada seslerini yükseltti.

"Batman başlar ama kız arkadaşı bitiremez", "Karanlık gece", "Trajik kahraman", "Açıkçası bir işte Batman'dan daha iyi olduğumu bilmek güzel" gibi paylaşımlarla DC'ye dalga geçildi.