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    Fransa ve ABD'den iade alınan tarihi eserler Türkiye'de

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    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Fransa ve ABD'den gönüllü iade alınan pişmiş toprak kadın figürü ile erkek figürün başı, 2 adet pişmiş toprak çömlek ve Anadolu kökenli 2 adet amfora (testi) Türkiye'ye getirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'ye gönüllü olarak Dinçer Denis Erke tarafından iade edilen 1 adet pişmiş toprak kadın figürini ile 1 adet erkek figürin başı Fransa'dan Türkiye'ye getirildi. Eserler, 7 Haziran'da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. İki eserin, Paris'te faaliyet gösteren müzayede evinden 2016 yılında satın alındığı saptandı. Kadın figürin ile erkek figürin başı Orta Tunç Çağı II (M.Ö. 1800-1600) dönemine tarihlendirilirken, elleri göğsünde ve ayakta duran yassı formlu kadın figürünün, Anadolu'da, Doğu Kilikya, Amik Ovası ve Güneydoğu Anadolu (Fırat Nehri'nin batısı) bölgesinde yayılım gösterdiği belirtildi.

    Pişmiş toprak çömlekler

    ABD Arizona Doğal Tarih Müzesine 1986 yılında bağışlanan iki adet pişmiş toprak çömlek ise Anadolu kökenli olmaları nedeniyle Türkiye'ye iade edildi. ABD'de Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından teslim alınan kültür varlıkları, diplomatik kargo yoluyla getirilerek bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde muhafaza altına alındı. Su altı buluntusu olan çömlekler, Geç Roma ve Bizans Dönemlerinde kullanılan çift kulplu kaplar. Su altında ele geçen bu tip çömleklerin gemilerin mutfaklarında kullanıldıkları belirlendi.

    Gönüllü iade alınan amforalar

    Tarihi eser kaçakçılığı
    © DHA
    Macaristan'da tespit edilen Anadolu kökenli 412 kaçak eser Türkiye'ye iade edilecek
    2 amfora (testi) ise yine ABD'den iade alındı. Diego'da yaşayan bir kişi, Los Angeles Başkonsolosluğuyla irtibata geçerek Anadolu kökenli iki amforayı Türkiye'ye iade etmek istediğini bildirdi. ABD'den teslim alınan ve diplomatik kargo yoluyla Türkiye'ye getirilen kültür varlıkları bugün aynı müzede muhafaza altına alındı. İki kulplu kap anlamında kullanılan amfora, geniş karınlı, sivri dipli veya geniş kaideli olarak antik çağlarda değişik tip ve form içeren pişmiş toprak kaplardan. Sıvı ürünlerin yanında, tahıl, balık, bal, incir gibi besinlerin de saklanmasında veya taşınmasında kullanılmışlar.

    İlk ay 423 eserin iadesi sağlandı

    Bakanlığın yaptığı açıklamada, kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve yurt dışında bulunan Türkiye kökenli eserlerin geri kazanılması amacıyla yürütülen çalışmalarda 2003 yılından bu yana 4 bin 862 eserin Türkiye'ye kazandırıldığı belirtildi. Bunlardan 423'ünün iadesinin bu yılın ilk 6 ayında sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Son yıllarda çalışmaların hızlanması ve ülkemizin konuya verdiği önemin uluslararası ortamlarda anlatılması sonucu gün geçtikçe bu sayı artmaya devam etmektedir. Özverili çalışmalar kamuoyunda ve dünya müzelerinde de yankı bulmakta ve konuya duyarlılığı artırmaktadır. 26 Şubat tarihinde Macaristan'dan getirilen 413 parça kültür varlığımız ile 9 Haziran'da Hollanda'dan iade aldığımız Adana Ulu Camii'ne ait 3 çini karo ile Anadolu Selçuklu Dönemine ait 1 çini panoya ek olarak bu yılın ilk yarısında üç farklı gönüllü eser iadesine de tanıklık ettik. Bu duyarlılığın sonucu olan gönüllü iadeler çalışmalarımıza büyük destek sağlamakta ve memnuniyetle karşılanmaktadır" denildi.

    Etiketler:
    iade, ABD, Tarihi eser, Fransa, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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