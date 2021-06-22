Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler, dördüncü evre prostat kanseri olduğunu açıkladı

Friends dizisinde Gunther'ı canlandıran oyuncu James Michael Tyler, üç yıldır prostat kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.

Fenomen dizi Friends'te Central Perk'in garsonu Gunther karakterini canlandıran 59 yaşındaki oyuncu, bugün katıldığı bir televizyon programında üç yıldır prostat kanseri tedavisi gördüğünü söyledi.

Teşhisin 2018'in Eylül ayında rutin bir kontrol sırasında konulduğunu anlatan Tyler, 4. evre kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.

Tyler, başlangıçta hormon tedavisi gördüğünü ve bunun ilk yıl işe yaradığını ancak pandemi sırasında hastalığının mutasyona uğradığını söyledi. Oyuncu, kanserin daha sonra omurgasına yayılarak paraplejiye (omurilik felci) yol açtığını ifade etti.

Tyler, Friends oyuncularının ve yapımcısının da hastalığını bildiğini belirtti.

James Michael Tyler, known for his role as Gunther on #Friends, revealed that he has stage 4 prostate cancer. 💔 https://t.co/L0Ra05Gse8 pic.twitter.com/3dFDMgVMiP — E! News (@enews) June 21, 2021

​Tüm erkeklere bir sonraki doktor randevularında ilgili testleri yaptırma çağrısında bulunan Tyler, erken evrelerde teşhis konanların imkanlarının daha fazla olduğunu vurguladı.

Yeni bölüme Zoom ile katılmıştı

Şu anda kemoterapi gören Tyler, geçen ay HBO’da Friends: The Reunion isimli özel bölümüyle yeniden ekranlara dönen diziye Zoom aracılığıyla katılmasına ilişkin de konuştu. Tyler, “Bunun bir parçası olmak istedim; onlarla sahnede olacak ve tüm şenliklere katılabilecektim. Fiziksel olarak bunun bir parçası olmamak ve Zoom’da görünmek benim kararımdı, çünkü temelde moralimi bozmak istemedim. ‘Ah, bu arada Gunther kanser’ gibi olmasını istemedim” dedi.

"Geçen yılki hedefim 59. yaş günümü görebilmekti" diyen Tyler, "Bunu yaptım. Şimdiki hedefim ise en az bir hayat kurtarmak" dedi.