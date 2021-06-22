Emmy Ödülleri'ne 'cinsiyetsiz' seçeneği geldi

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri tarihinde bir ilke imza atıldı. Oyuncular artık adaylık belgelerinde 'cinsiyetsiz' seçeneğini kullanabilecek. Bu kişilerin belgelerinde aktör veya aktris değil 'oyuncu' ibaresi yer alacak.

Gelecek Emmy töreninden itibaren, ödüllere aday gösterilen oyunculara artık kadın ve erkek oyuncu kategorilerinin yanı sıra 'cinsiyetsiz' seçeneği de sunulacak.

Bir ilk olacak bu uygulama ile, oyuncular adaylık sertifikalarında 'aktör' veya 'aktris' yerine cinsiyet belirtmeyen 'oyuncu' ibaresinin yer almasını tercih edebilecek.

Ayrıca, ödül kazanan oyuncular da heykelciklerine 'oyuncu' kelimesinin yazılmasını talep edebilecek.

Alınan bu karar, kadın ve erkek cinsiyetlerine dayalı oyunculuk sınıflandırmalarını ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkların kaldırılmasını amaçlıyor.

Emmy Awards go gender neutral: Stars nominated in actor or actress categories can now request to be recognized as 'performer'https://t.co/4DeJiaEz2R — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 22, 2021

​Emmy'de ikili cinsiyet kategorilerinin genişletilmesi talebi ilk olarak 2017'de Billions filminin oyuncusu Asia Kate Dillon'dan gelmişti.

'Cinsiyetsiz' olarak açılan ilk oyunculardan olan Dillon, akademiye yazdığı mektupta ödüllerde 'farklı kimliklere yer olmadığını' belirtmişti.

Actor Asia Kate Dillon Questions Emmys’ Gender Binary Acting Categories https://t.co/q9ghHuemNs pic.twitter.com/Q16JK2GCWD — Women and Hollywood (@WomenaHollywood) April 6, 2017

​Karar, Emmy tarihi için ilk olsa da daha önce MTV ve TCA Ödülleri, adaylar için 'cinsiyetsiz' seçeneği sunmuştu.

Bir sonraki Emmy Ödülleri Töreni 73. kez 19 Eylül'de gerçekleşecek.