Roma dönemine ait tarihi eserler satılmak üzereyken ele geçirildi

Eskişehir'de elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin aracında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür, baykuş figürü ve bronz kadın heykeli ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.M., İ.T., M.İ. ve M.C.’nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla takibe alınan şüphelilerin aracı, Sivrihisar ilçesi girişinde durduruldu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre araçtaki şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendiren mühür, bronz kadın heykeli ve baykuş figürü ele geçirildi.

Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.