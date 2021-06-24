Harbiye Açıkhava konserleri başlıyor

İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser sezonu Temmuz ayında açılıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, 3 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nın 'Büyük Bir Gece Müziği' konseriyle başlayacak olan sezon, indie folk müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un 5 Temmuz'da vereceği 'İstanbul Kavuştayı' konseriyle sürecek. Yüzyüzeyken Konuşuruz, dağılma söylentilerinin ardından ilk kez sahnede bir araya gelecek.

Yaz boyunca Haluk Levent, Star Wars Cinema Symphony, Joshua Bell, Hayko Cepkin, Manga, Yurdaer Okur gibi isimlerin sahne alacağı tiyatroda, her yıl olduğu gibi 'Yıldızlar Geçidi' konser serisi de düzenlenecek.

Seride ilk olarak Yıldız Tilbe, 9 Temmuz'da sahne alacak.

Tilbe ayrıca 2 Ağustos ve 13 Eylül'de de Harbiye Açıkhava'da yine dinleyicisiyle buluşacak.

Yaz boyunca sürecek 'Yıldızlar Geçidi' konser serisi kapsamında Tan Taşçı, Teoman, Koray Avcı ve 35. sanat yılını kutlayacak olan Fatih Ürek, Harbiye sahnesinde olacak.