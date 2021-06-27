Skid Row’un solisti Johnny Solinger hayatını kaybetti

Heavy metal grubu Skid Row’un solisti Johnny Solinger, 55 yaşında karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Solinger’in grup arkadaşları, ölüm haberini Facebook’ta yayınladıkları bir mesajla duyurdu. Mesajda “Kardeşimiz Johnny Solinger’in haberiyle kederlendik” ifadeleri yer aldı.

Solinger mayıs ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “İçimden gelmese de herkesin bana ve sağlığıma neler olduğunu öğrenmesini sağlamalıyım. Son bir aydır hastanede yatıyorum. Karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığın gelişimi pek iyi değil. Çoğu müzisyenin olduğu gibi benim de sağlık sigortam yok ve onsuz uygun bakım almak çok zor” açıklamasını yapmıştı.

Tedavi masrafları için bir bağış toplama kampanyası

En az yedi farklı ilaç aldığını ve iki günde bir karnından sıvının boşaltılması gerektiğini söyleyen Johnny Solinger, tedavi masraflarını ödeyebilmek için bağış toplamaya mecbur olduğunu belirtmişti.

Solinger, "Eğer gerçekten yardıma ihtiyacım olmasaydı, tüm bunları sizden istemezdim. Ama ne yazık ki şu an bulunduğum yer burası" ifadelerini kullanmıştı.