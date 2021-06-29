Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı

Türk televizyonlarının klasik yapımları arasına yer alan Bizmkiler dizisinde Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner oyuncu arkadaşları Osman Cavcı ve Şehmus Yığın ile birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı sebeplerden rahatsızlığı bulunan Sayıner, Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sayıner'in sanatçı dostları, yakınları ve sevenleri katıldı.

'Ben oynamıyorum Sabriye oynatıyor beni derdi'

Törende konuşan dizinin Sevim karakterini canlandıran Sabriye Kara, "O kadar mütevazıdır ki her röportajında 'Çok iyi oynuyorsunuz' dendiğinde 'Ben oynamıyorum, Sabriye oynatıyor beni' derdi. 15 sene ona 'Sanal kocam' dedim. O da bana 'Hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım' derdi. Hani 'Koş Sevim' var ya, bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu. 'Nasıl hatırlarsınız?' diye sordular. Hatırlamak için önce unutmak gerekir" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

'15 günde bir hiç ücret almadan sanat merkezimizde sahneye çıkardı'

Karşıyaka'da bulunan Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinin kurucusu Hasan Kızılaslan, "Biz ona 'Baba' diyoruz. Onunla birlikte sanat merkezimizde hem tiyatro hem de sanatın diğer dallarında yüzlerce öğrenci yetiştirdik. 15 günde bir hiç ücret almadan sanat merkezimizde sahneye çıkardı" dedi.

"Onun adı yaşamaya devam edecek" diyen Kızılaslan, "Hayatını bir deftere yazmıştı. O defteri bana verdi ve 'Buradan benim hayatımı anlatan tek kişilik bir oyun yaz ve benim hayatımı Şehmuz Yığın oynasın' dedi. O defter şu an bende. Hayatımda aldığım en büyük emanet. O anıları yazmaya başladık. Umarım ona yakışır bir Uğurtan Sayıner oyunu olacak" diye konuştu.

Sayıner'in ev arkadaşlarından Sehmuz Yığın da, "17 yılı birlikte geçirdik. Koca çınarı kaybettik. Şu an ne olduğunun farkında değilim. Rüyada gibiyim. O benim babam gibiydi" dedi.

Sayıner'in bir diğer ev arkadaşı oyuncu Osman Cavcı da, "Bir iki gün iyiydi. Konuşuyorduk, televizyon seyrediyordu. Su tüketmediği için, yemek yeme zorlukları olduğu için uyumaya başladı. 'Baba kalk, sana bir kahve yapalım' diyorduk. En son baktım ki çok derin uyuyor. Nefes de almıyordu. Şehmuz'u çağırdım ve öldüğünü anladık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bizimkiler dizisinin Tertip'i Mehmet Gülerbaşlı ise şunları söyledi: "Parmakla sayılacak kadar azaldık. Gittikçe azalıyoruz. Uğurtan Sayıner ile 50 yıllık dostluğumuz var" dedi.