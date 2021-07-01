2021 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nın internet oylaması başladı

1 Temmuz'dan itibaren internet kullanıcıları, Stenin-2021 fotoğraf yarışmasının kısa listesinde yer alan eserler arasından en iyi olduğunu düşündüğü çalışmayı seçebilecek.

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, genç fotoğrafçıları desteklemeyi ve kamuoyunun dikkatini modern foto muhabirliğinin görevlerine çekmeyi amaçlıyor.

Basın fotoğrafçılığı yarışması, Suriye, Gazze ve Libya gibi savaş bölgelerinde çalışan Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın savaş muhabiri Andrey Stenin’in adını taşıyor. Stenin, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaları aktardığı sırada hayatını kaybetmişti.

En beğenilen esere nasıl oy verilir?

Yarışmanın internet sitesinden çevrimiçi olarak yapılacak oylama 31 Temmuz’a kadar sürecek.

Çevrimiçi oylamanın galibi ağustos ayı başlarında açıklanacak ve internet'teki en popüler fotoğrafın sahibi yarışma diploması alacak. Yarışmanın Grand Prix ödülünü kimin alacağı ve yarışmanın tüm dallarındaki ödül dağılımı eylül ayında belli olacak.

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenleniyor. Bu yılki yarışmanın ortakları arasında Sputnik Haber Ajansı ve Radyo, RT kanalı ve haber portalı, Chinadaily gazetesinin internet portalı ve Al Mayadeen medya ağı gibi önde gelen Rus ve uluslararası basın kuruluşları yer alıyor.