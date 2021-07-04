İBB'den 'İstanbul'da Perdeler Kapanmasın' projesi: 230 oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, projeyle 129'u yetişkin, 101'i çocuk olmak üzere toplam 230 oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

Proje kapsamında 4 Temmuz'da Pendik Kaynarca ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı'nda, 10-11 Temmuz'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde saat 19.00 ve 21.30'da açık hava oyunları sahnelenecek.

Farklı İBB Kültür Merkezi'nde 10-11 Temmuz'da başlayacak oyun gösterimleri ise bayram tatilinin ardından 31 Temmuz'da yeniden başlayıp 22 Ağustos'a kadar hafta sonları devam edecek.

Tiyatroseverlerin, bayram tatili boyunca dijital oyunlar izleme fırsatı bulacağı etkinlikte ise 15-25 Temmuz tarihleri arasında her gün iki farklı oyun olmak üzere toplamda 22 yayın, YouTube kanalından izlenebilecek.