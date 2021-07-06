'Superman'in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

Superman, The Goonies gibi çok sayıda gişe rekoru kıran Hollywood filminin yönetmeni Richard Donner, 91 yaşında hayatını kaybetti.

91 yaşındaki ünlü Hollywood yönetmeni Richard Donner'in dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Richard Donner Dies: ‘Superman’, ‘Lethal Weapon’ And ‘The Goonies’ Director Was 91 https://t.co/vEW0tR0Jwg — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 5, 2021

Superman, The Goonies'in yanı sıra Donner, 1976 yapımı korku klasiği 'The Omen', 1987 yapımı ve Mel Gibson ve Danny Glover'ın oynadığı 'Lethal Weapon' serisi ve 1988 yapımı 'Scrooged' filmlerinin yönetmenliğini üstlenmişti.

Donner, son 2006 yılında '16 Blocks' filmi ile kariyerini noktalamıştı.

Hollywood Reporter'ın aktardığına göre, Donner'ın ölümünü asistanı duyurdu. Donner'ın ölüm sebebine dair yakınlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

'Goonies' filminin yıldızı Sean Astin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Richard Donner hayal edebileceğiniz en büyük, en gür sese sahipti" dedi.

'The Goonies'in üzerine inşa edildiği hikayenin yazarı, yönetmen Steven Spielberg, yaptığı açıklamada, Donner'ın 'filmlerine güçlü bir şekilde hakim olduğunu' söyledi.

Yapım şirketi Amblin aracılığıyla açıklamasını paylaşan Spielberg, "Onun etrafında olmak; en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve elbette, en büyük Goonie'yle takılmaya benziyordu" ifadelerini kullandı.

Steven Spielberg reflects on the passing of Richard Donner, friend, and beloved director of THE GOONIES for Amblin Entertainment, who passed away today at 91.#RichardDonner #TheGoonies pic.twitter.com/6KSmKvWqVI — Amblin (@amblin) July 5, 2021

24 Nisan 1930'da New York'ta dünyaya gelen Donner, yönetmenlik kariyerine 1961 yılında 'X-15' filmiyle başlamıştı.