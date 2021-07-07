Michael Jackson'ın eski koruması Fiddes: Evinde hiçbir zaman gizli bir oda olmadı

Ünlü şarkıcı Michael Jackson, 2019 yılında yayımlanan ‘Leaving Neverland: Michael Jackson and Me’ adlı belgeselin merkezinde yer alan bir dizi çocuk istismarı iddialarıyla tüm dünyada büyük bir tepki topladı. Ailesi ise bu iddiaları reddetti.

NTV’nin aktardığına göre, Michael Jackson'ın eski koruması Matt Fiddes, pop yıldızının sahip olduğu iddia edilen ‘gizli çocuk odası’nın arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı.

Michael Jackson, aynı zamanda 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla yargılandı, ancak suçsuz bulundu.

‘Evi satın aldığında zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı’

Fiddes, konuya ilişkin Scott McGlynn'in ‘Podcast’ adlı programında konuştu. Şimdilerde bir girişimci ve ünlülerin kişisel antrenörü olan Fiddes, şunları söyledi:

"Jackson’un çocuk odası inşa ettiği iddiası yanlış. Evi satın aldığında oda zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı. Adam bir multi-milyarderdi ve panik odasının olması tamamen normaldi. Bir kapıyı iterek girerdiniz ve orada bir sorun çözülene kadar kalmanız için sizi eğlendirecek birkaç eşya vardı.”

‘Odaya herkesin erişimi vardı’

Fiddes, odaya herkesin erişiminin bulunduğunu belirterek, “Birçok kez Jackson'ın hayranları evinin yakınına paraşütle inerdi ve ardından alarmlar çalardı. Personeli ona odaya girmesini söylerdi. Yani gizli bir oda değildi, insanlar saçma sapan şeyler söylüyor” dedi.

‘Freddie Mercury tarzında bir biyografi çalışması planlanıyor’

Diğer taraftan Fiddes, Michael Jackson hayranlarının yakında onun yayınlanmamış bazı şarkılarını dinleyebileceğini ima etti:

"Bence piyasaya sürülecek birkaç albümü daha var. Freddie Mercury tarzında bir biyografi çalışması planlanıyor. Yani daha yapılacak çok şey var. Bu çılgın iddialarla itibarının zedelenmesi çok yazık oldu.”

‘Amaçları milyonlarca dolar para koparmaktı’

Matt ayrıca Jackson'un eski çocuk arkadaşlarından ikisi olan Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcı tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden Leaving Neverland adlı belgesel hakkındaki düşüncelerini de paylaştı:

"Zamanlama çok açıktı. Belgeselde gözden kaçırılan şey, Michael Jackson’a yüz milyonlarca dolarlık dava açmalarıydı. Belgesele bunu koysalardı, bence insanlar kanalı çevirir ya da farklı bir bakış açısına sahip olurlardı. Bu nokta çok önemli. Onu dava etmeye çalıştılar, başarısız oldular, sonra temyize gittiler ve bunu bir TV programı yaptılar!”

‘İnsanlar onunla tanışmak için her şeyi yapardı’

Diğer taraftan Fiddes, ”Belgesel yargı makamları tarafından incelenmeye başladığında birçok şeyin doğru olmadığı kanıtlandı. Şimdi program, dört saat yerine sadece bir buçuk saat sürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam yaşadığı dönemde ona karşı bin tane dava açmıştı. İnsanlar onunla tanışmak için her şeyi yapardı. Gördüğüm kadarıyla sorun çocuklar değil ebeveynlerdi. Ebeveynler '10 dakika daha olamaz mı?' derdi” dedi.

'Cinsel yöneliminin gizli kalmasını istedi'

Fiddes’e ayrıca Jackson’un cinsel yönelimi de soruldu. Ünlü müzisyen, 1994'ten 1996'ya kadar Lisa Marie Presley ve 1996'dan 1999'a kadar Debbie Rowe ile iki kadınla evlendi. Ancak birçok insan üç çocuk babasının eşcinsel olduğuna inanıyor. Matt şunları söyledi:

"Her zaman bekar olduğunu tanıtmaya çalışırdı. Kendi plak şirketi 'Hayran kitlenizi hayal kırıklığına uğratmayın' demişti. Bu her zaman aklındaydı ve bu gizemi devam ettirmek istedi."

‘Yaşasaydı iddiaları görmezden gelirdi’

Öte yandan, Jackson’ın bugün kendisi hakkında yapılan haberlere ilişkin ne düşüneceği sorulduğunda eski koruma şu yanıtı verdi:

"Bütün bu eleştirilere yanıt vermemizi istemezdi. Hepimize tavsiyesi, görmezden gelmemiz ve yorum yapmamamızdı. Ama geçen yıl, artık görmezden gelemeyeceğim noktaya geldiğinde bir şey söylemek zorunda kaldık.”