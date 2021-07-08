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    Leonardo Da Vinci

    Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Yaşayan 14 torunu bulundu

    Screenshot/CBS Sunday Morning
    Kültür & Sanat
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    https://tr.sputniknews.com/kultur/202107081044915323-leonardo-da-vincinin-soyagacinin-700-yili-ortaya-cikarildi-yasayan-14-torunu-bulundu/

    Bilim insanları, tarihi kayıtları ve genetik verileri inceleyerek ünlü İtalyan ressam ve mucit Leonardo da Vinci'nin soyağacını, 690 yıl ve 21 kuşak boyunca izlemeyi başardı. Da Vinci’nin günümüzde yaşayan 14 erkek torun ortaya çıkarıldı. Bu kişiler arasında ofis çalışanları, çiftçiler, bir döşemeci ve bir sanatçı yer alıyor.

    ABD’nin Grand Central İstasyonu'nunda sergilenen, 14 metrelik yükseklikte, tamamı gerçek 2 bin 600 üniversite diplomasından yapılmış ve degeri 470 milyon dolar olan, dünyanın en pahalı sanat eseri 'Da Vinci of Dept' ziyaretçi akınına uğradı.
    © İHA / IHA
    Dünyanın en pahalı sanat eseri 'Da Vinci of Debt': Eğitimin pahalılığına dikkat çekmek için 2 bin 600 diplomadan yapıldı
    Rönesans dönemi İtalyan sanatçı ve mücit Leonardo da Vinci'nin soy ağacı, 690 yıl ve 21 kuşak boyunca izlendi, 14 yaşayan erkek torun ortaya çıkarıldı. Tarihçiler Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato, da Vinci ailesinin soyunu bir araya getirmek için on yıl boyunca tarihi kayıtları inceledi. 

    NTV'nin haberine göre, soyağacı Michele (1331'de doğdu) ile başladı ve büyük-büyük-büyük-torunu Leonardo'nun (doğum 1452) doğumu da dahil olmak üzere 5 aile kolu günümüze kadar incelendi. İkili, çalışmanın da Vinci ailesiyle ilgili önceki soyağacı çalışmalarında yapılan hataları düzelttiğini ve Leonardo'nun DNA'sı ile ilgili gelecekteki çalışmalara rehberlik sağlayacağını açıkladı.

    Torunları arasında çiftçiler, ofis çalışanları, bir döşemeci, porselen satıcısı ve bir sanatçı var

    Leonardo Da Vinci’nin 14 yaşayan torunu arasında çocuklar, çiftçiler, ofis çalışanları, bir döşemeci, porselen satıcısı ve bir sanatçı yer alıyor.

    Araştırmacılara göre, Leonardo'nun hiç çocuğu olmasa da 22 üvey erkek kardeşi vardı. Ekip, Leonardo'nun babası Piero ve üvey kardeşlerinden Domenico'nun soyağacının beş dalını takip etti. Uzmanlar, ailenin 15. neslinin altında da Vinci soy ağacını oluşturan 225'ten fazla farklı birey hakkında veri topladı.

    ​Diğer taraftan, hayattaki torunların hiçbiri Leonardo'nun geldiği Toskana kasabası Vinci'de yaşamıyor. Ancak Montelupo Fiorentino'dan Lastra a Signa ve Versilia'ya kadar çeşitli Toskana belediyelerinde ikamet ediyor.

    Aile şimdi Vinci olarak biliniyor. Soyadındaki 'da'yı bırakan 85 yaşındaki Paulo Vinci, haberi bir sürpriz ve 'büyük bir gurur kaynağı' olarak nitelendirdi.

    © AP Photo
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    Vinci, soyuyla ilgili herhangi bir bilge veya belge olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, ailemde bu konu hiç ele alınmadı. Ancak bu yıl tarihçiler Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato tarafından benimle temasa geçildi ve derin araştırmalardan sonra soyumun kesin olduğu kanıtlandı. Leonardo eşsiz bir dahi ve onun genetik mirasının çok küçük bir parçasını paylaşmak benim için bir onur” dedi.

    77 yaşındaki Bruno Vinci ise durumun kendisini çok onurlandırdığını söyledi. Ailesinin şeceresine ışık tutan araştırmacılara teşekkür etti.

    'Onun sadelik ve güzellik tutkusunu devam ettireceğiz'

    Da Vinci gibi bir sanatçı olan 62 yaşındaki Geovanni Vinci ise haberi aldığında şaşırdığını belirterek, "Aklımın bir köşesinde bu umut olsa bile, 'evet' yanıtını verebileceğimi hiç düşünmemiştim. Torunlarıma aktarmaya çalışacağım şey, Leonardo'nun sahip olduğuna inandığım sadelik, dinginlik ve güzellik tutkusunu devam ettirdiğimiz” dedi.

    Öte yandan Profesör Vezzosi, çalışmanın boşlukları doldurduğunu ve Leonardo'nun ailesine yapılan önceki soy araştırmalarındaki hataları düzelttiğini söyledi. Araştırma, ikilinin ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülen ve da Vinci ailesinin tek bir dalından iki doğrudan yaşayan erkek torun ve sayısız dolaylı yaşayan akrabayı ortaya çıkaran daha önceki çalışmalarını genişletiyor. 

    Leonardo da Vinci’nin, dolaylı torunlarından biri ise ünlü İtalyan film yönetmeni Franco Zeffirelli'ydi. Zeffirelli, 2019 yılında 96 yaşında öldü.

    Da Vinci'nin DNA'sı yeniden yapılandırılacak

    Leonardo Da Vinci: İtalya ve Fransa liderleri 500 yıl önce ölen Rönesans dahisinin mezarı başında bir araya geldi
    © AFP 2021 / PHILIPPE WOJAZER
    Leonardo Da Vinci: İtalya ve Fransa liderleri 500 yıl önce ölen Rönesans dahisinin mezarı başında bir araya geldi
    Diğer taraftan çalışma, Dr Vezzosi ve Sabato'nun uluslararası Leonardo da Vinci DNA Projesi ile birlikte yürütülüyor. Bu program, da Vinci'nin DNA'sını yeniden yapılandırmayı amaçlıyor. Böylelikle, dahinin  DNA'dan onun dehasının, fiziksel gücünün, erken yaşlanmasının, solaklığının ve olağanüstü vizyonunun da dahil olduğu çeşitli genetik bileşenleri üzerinde araştırmalar başlayabilecek.

    'Eserlerin Da Vinci tarafından yapılıp yapılmadığı daha kolay anlaşılacak'

    Erkek torunları tarafından aktarılan Y kromozomu, 25 kuşak boyunca neredeyse değişmeden kalabildiğinden, bu genetik verileri da Vinci ailesinin modern erkeklerinde incelemek, Leonardo'nun kendi Y kromozomunu doğrulamaya yardımcı olabilir.

    Buna ek olarak, araştırmacılar, biyolojik verilerin karşılaştırılmasının, da Vinci tarafından yapıldığı varsayılan sanat eserlerinin ve malzemelerin gerçekliğini doğrulamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

    Araştırmanın tüm bulguları Human Evolution dergisinde yayınlandı.

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    Etiketler:
    Torun, Soyağacı sorgulama, Leonardo da Vinci, İtalya
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