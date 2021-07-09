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    Selda Bağcan

    Selda Bağcan'a telif cezası

    © İHA
    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/202107091044929390-selda-bagcana-telif-cezasi/

    Söz ve bestesi Tunay Bozyiğit'e ait 'Hayat' adlı eseri, izinsiz olarak 'Düşen hep yerde mi kalır' ismiyle seslendirdiği gerekçesiyle Selda Bağcan'a 6 bin 80 TL telif cezası verildi.

    Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit'e ait 'Hayat' isimli eseri albümünde 'Düşen hep yerde mi kalır' ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit ile Bağcan, uzlaşamadı.

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülen hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme Bağcan’ı 365 gün karşılığı adli para cezasıyla cezalandırdı. Bağcan'ın ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı günlüğü 20 TL'den uygulayıp, 304 güne düşürdü. Bağcan'ın Bozyiğit'e 6 bin 80 TL ödemesine hükmedildi. Mahkeme, 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Ödemezse hapis cezası

    Tunay Bozyiğit’in avukatı Müslüm Kızıl, davanın 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini kaydederken, "Selda Bağcan, 'fikri ve sınai haklar ihlali' yaptığı bahisle cezaya mahkum edildi. Mahkeme 5 yıla kadar hapis cezası verebilirdi ya da adli para cezası verebilirdi. Mahkeme takdiren 365 güne tekabül eden adli para cezası verdi. İndirim de uygulayarak 304 güne karşılık gelen para cezasıyla karar çıktı. 5 yıl içinde Selda Bağcan suç işlememesi halinde bu cezanın ve hükmün açıklanmamasına yönelik bir karar verildi. Suç işlerse ceza açıklanıp, uygulanacaktır. Uygulanacak ceza, adli para cezası. Eğer ödemezse 304 gün hapis cezasına çarptırılacak" dedi.

    'Böyle olmasını istemezdim'

    Eser sahibi söz yazarı Tunay Bozyiğit, adaletin yerini bulduğunu, yaşanan olaylardan hiç mutlu olmasa da haklı çıktığı için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

    • "Hayat isimli eserimi 'Düşen hep yerde mi kalır' ismiyle değiştirip kullanan Selda Bağcan’a karşı 2010 yılında bugüne kadar avukatlarımın aracılığıyla sürdürmüş olduğum davanın sonucunda haklılığımız mahkemece tespit edildi. Selda Bağcan, daha önceki tazminat davası gibi telif suçu işleme davasında da suçlu bulunmuştur. Benim gibi müzik emekçilerini, bestecileri, söz yazarlarının eserlerini kimi ünlü sanatçılar kötü niyetli kullanarak eserlerimizden ekmek kazanmalarına karşın bizleri zor durumda bırakmıştır.
    • Özellikle bu pandemi sürecinde ayakta kalmaya çalışırken diğer yandan da böylesine telif anlamında mağdur edilmemiz kabul edilebilir değildir. Böyle olmasını gerçekten istemezdim. Selda Bağcan'ın kendisini tanıdıktan sonra saygı duymasam bile hiçbir yerde saygısız davranışım olmamıştır ama kendisi her mecrada bana karşı iftira etmiş, hakaret, suç işlemiş, yasalar sonuçta bunu da engellemiştir."

    Eseri Kazım Koyuncu'nun okuduğunu, Selda Bağcan'ın da kendisinden istediğini kaydeden Bozyiğit, "Ben Kazım’a dedim ki, 'ben eserimi senin dışında bir başkasının okumasından yana değilim, bu eser tam da senin sesine güzel oldu'. O da bana 'versen ne olacak ki o da bizim ablamız' demişti. Olayın bu noktaya geldiğini eğer görmüş olsaydı benim kadar şok olacaktı, üzülecekti. Ben de gerçekten üzgünüm ama hakkım tespit edilip, teslim edildiği için de hukuk tarafından mutluyum” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Şarkı, Ceza, Telif, Tunay Bozyiğit, hayat, Selda Bağcan
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