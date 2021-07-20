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    İstanbul, sinema salonu, koronavirüs tedbir

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, açık havada sinema günlerini başlatıyor

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    Kültür & Sanat
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    Sputnik Türkiye
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    Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile buluşturacak.

    Pandemi süreci nedeniyle 2020 yılında yapılamayan açık hava film gösterimi bir yıl aradan sonra kaldığı yerden devam edecek.

    Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sinema etkinliği ilk olarak Kurban Bayramı ile başlayacak.

    Yaz boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri 14 ilçede saat 20.30'dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi TIR'ı üzerindeki dev ekranlardan gösterime sunulacak Türk filmlerinin en seçkin örnekleri açık havada izlenebilecek.

    Kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle ve konserlerle vatandaşların keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır ile su ikramında da bulunacağı sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatacak.

    Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere açık hava sinema günlerinin başlayacağını Türk sinemasının unutulmaz şu sözleriyle duyurdu: Şakir'e çay, Ankaralılara patlamış mısır ikramımız var.

    Gezici sinema haline getirdiğimiz dev tırımız, sizlere nostaljik film keyfi yaşatacak. Bayramda faaliyete geçecek açık hava sinema aracımız, her hafta farklı bir ilçemizde olacak.

    Açık havada sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek film gösterimlerinde Başkentlilere ücretsiz maske de dağıtılacak.

    20.07.2021 Salı-Polatlı-Cumhuriyet Meydanı
    21.07.2021 Çarşamba-Beypazarı-Ankara Parkı
    22.07.2021 Perşembe-Elmadağ- Cumhuriyet Meydanı
    23.07.2021 Cuma-Gölbaşı-Atatürk Sahil Parkı yanı
    24.07.2021 Cumartesi-Çubuk-Atatürk Parkı içi
    30.07.2021 Cuma-Çamlıdere-Göl Park Tesisi yanı
    31.07.2021 Cumartesi-Kahramankazan-Salı Pazarı yanı
    6.08.2021 Cuma-Akyurt-Serin Caddesi Festival Alanı
    7.08.2021 Cumartesi-Kızılcahamam-Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
    13.08.2021 Cuma-Haymana-Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü
    14.08.2021 Cumartesi-Bala-Otobüs Terminali
    20.08.2021 Cuma-Kalecik-Meşran Sosyal Tesisleri önü
    21.08.2021 Cumartesi-Nallıhan-Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi
    27.08.2021 Cuma-Şereflikoçhisar-Abdulbaki Ünlü İmamhatip Ortaokulu

    Etiketler:
    Açık hava sineması, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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