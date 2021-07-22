Zeki Müren'in hayatı film oluyor: Başrolde Haluk Bilginer yer alacak

zeki müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. zm anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. @ezop2011 ile çalışmaya başladık. ve @halukbilginer_ . işte böyle.