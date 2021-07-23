Tokyo Olimpiyatları: Japon sanatçılar katılımcı ülkeleri anime samuray olarak çizdi

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın başladığı Japonya'da bir grup sanatçı, hem Olimpiyat ruhunu yaşatmak hem de Japon kültürünü tanıtmak için rakip ülkelerin bayraklarını ve yarışmacılarını samuray karakterleri olarak çizdi.

Projenin yaratıcısı Kamaya Yamamoto, çizimlerin altında yatan motivasyonlarını "Samuraylar Japonya'ya özgüdür ve herkesin geleneksel Japon kültürünü tanımasını istiyoruz" diyerek anlattı.

Çizimleri, ülkelerin bayraklarının anlamlarını ve tarihlerini ve kültürlerini araştırarak yaptıklarını söyleyen Kamaya, "Böylece farklı ülkeler birbirlerini daha yakından tanıyabilecek" dedi.

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı anime karakterler çizimlerinin kişilikleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında da kısa bir yazı bulunuyor.

Türkiye için İlhan, Rusya için Fedor

'İlhan' ismi verilen Türk karakterin biyografisinde, "Kızıl zırhlı bir savaşçı. Osmanlı İmparatorluğu geleneğini miras alan genç bir adam. Osmanlı kanıyla gurur duyuyor ve çok onurlu" ifadeleri yer alıyor.

İlhan'ın hobileri arasında 'hamama gitmek' yer alırken, özel yeteneği 'kebap yapmak', zayıf noktası ise 'bekletilmek' olarak görülüyor.

© Fotoğraf : world-flags.org Türkiye için çizilen İlhan isimli karakter

Rusya ise 'Fedor' isimli karakterle tasvir ediliyor. Fedor'un hobisi 'dövüş sanatları izlemek', özel yeteneği ise 'hayatta kalma teknikleri'.

© Fotoğraf : world-flags.org Rusya için çizilen 'Fedor' isimli karakter

'Dünyaya liderlik eden sekiz kılıç ustası' kategorisinde ise ABD, Kanada, Almanya, Rusya, Japonya, İngiltere, İtalya ve Fransa yer alıyor.

Çizimlere https://world-flags.org adresinden ulaşılabiliyor.