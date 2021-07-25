Tedavisi tamamlanan Fatma Girik taburcu edildi

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, bir süre önce yüksek tansiyona ve ateşe bağlı rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Girik, taburcu edildi.

'Evinde dinleniyor'

Girik'in kardeşi Günay Girik, Anadolu Ajansı'na (AA) "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor" dedi.