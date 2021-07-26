Arslantepe Höyüğü, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Çin’in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin online toplantısından çıkan karar ile kalıcı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını duyurarak, "Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Arslantepe Höyüğü 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı. Arslantepe Höyüğü'ne ilişkin geçen yıl açıklanması beklenen UNESCO kararı, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli toplantı ve çalışmaların yapılamaması gerekçesiyle açıklanamamıştı.