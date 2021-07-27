Çok Güzel Hareketler 2’den ayrılan oyuncusu sayısı 10’a çıktı

Kanal D'de yayınlanan ve son zamanlarda 8 oyuncunun kadrosundan ayrıldığı eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'den Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de ayrıldı.

Oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor.

Haber Global'ın aktardığına göre programa son olarak Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir veda ederken, her iki isim de ayrılıklarını sosyal medyadan duyurdu. Instagram'dan paylaşım yapan Yiğit Taşdemir, "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…" ifadelerini kullandı.

Projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan da, "Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle" paylaşımını yaptı.

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak, Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi, Eda Nur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.