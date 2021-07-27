Chloe'den Serdar Ortaç'a yanıt: Her hikayenin iki yüzü vardır

İrlandalı model Chloe Loughnan, eski eşi şarkıcı Serdar Ortaç'ın kendisi için "Ondan çocuğum olmadığı için şanslıyım. Şeytan görsün yüzünü!" ifadelerini kullanmasının ardından sosyal meydada gelen tepkilere yanıt olarak, "Her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız" dedi.

2 yıl önce boşanan Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç yeniden gündemde.

"Evlendikten sonra erkeğin anası ağlıyor. Hala nafaka ödüyorum. 2 yılda tam 700 bin TL oldu. Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını da alacak sanırım. Yaşasın kadın hakları! Ondan çocuğum olmadığı için şanslıyım. Şeytan görsün yüzünü!" ifadelerini kullanan Ortaç'a eski eşinden yanıt geldi.

Milliyet'in haberine göre Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan’a sosyal medyada tepki geldi. Yorumlar karşısında eski eşinin suçlamalarına yanıt veren İrlandalı model, şunları söyledi:

"Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür."

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019’da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.