Slipknot’un eski bateristi Joey Jordison hayatını kaybetti

Müzik dünyası ABD’li müzisyen Joey Jordison’dan gelen haberle sarsıldı. 46 yaşındaki Jordison’un hayatını kaybettiği açıklandı.

Sözcü’nün aktardığına göre, ailesi tarafından yapılan açıklamada ölüm sebebine ilişkin bir detay verilmezken, “Üretken bir baterist, müzisyen ve sanatçı olan Joey Jordison’un uykusunda hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Joey’nin ölümü kalbimizi bomboş bıraktı. Joey’i tanıyanlar onun zekasını, kişiliğini, kocaman kalbini ve ailesi ile müziğe olan sevgisini bilirdi” ifadeleri kullanıldı.

Iowa’da dünyaya gelen Jordison, 1995’te Slipknot’a katılana kadar pek çok yerel grupla çalışmalar yürüttü. Gruba katılmasıyla beraber ‘ Mate. Kill. Feed. Repeat’ isimli ilk kayıtlarını yayınladılar. 1999’da ilk albümlerini çıkardıklarında grup üyelerinin sayısı 9’a yükseldi.

Slipknot’la 2004’te Vol 3: (The Subliminal Verses) ve 2008’de All Hope Is Gone olmak üzere iki albüm daha yapan Jordison, 2005 yılında grupla birlikte Grammy kazandı. 2013’te gruptan kişisel sebeplerle ayrıldığı açıklanan Jordison, 2014 ortaya attığı iddiada kendi isteğiyle ayrılmadığını kovulduğunu öne sürmüştü.